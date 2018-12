Verdachte steekincident aangehouden

Bij het steekincident raakte een 27-jarige en een 29-jarige man uit Oss gewond. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling konden zij het ziekenhuis verlaten. Uit het onderzoek bleek de vermoedelijke betrokkenheid van de vandaag aangehouden man, maar er is vooralsnog veel onduidelijk over wat er is gebeurd en wat daar de aanleiding voor was. Het onderzoek loopt door.