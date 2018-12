Wegpiraat rijdt door na aanrijding en wordt opgepakt

Al snel bleek dat de verdachte met zijn gevaarlijke rijgedrag in de Hinthamerstraat en omgeving al meerdere fietsers bijna had aangereden. Deze mensen konden door snel handelen voorkomen dat ze geraakt werden, maar ze zijn enorm geschrokken. Er hebben zich ondertussen verschillende mensen bij ons gemeld die aangifte tegen de verdachte doen of getuige zijn geweest. Het blijkt ook niet de eerste keer dat deze verdachte door zijn agressief verkeersgedrag in aanraking met de politie komt. Zijn auto werd in beslag genomen voor technisch onderzoek.