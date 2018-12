Personeel uitwisselen tussen politie en Defensie

Strategisch digitaal rechercheur Frido van het Team Hightech Crime (THTC) is een van de collega’s die jaren geleden al de overstap maakte. In 2005 kwam hij in dienst vanuit de Koninklijke Marechaussee (KMar). ‘Ik wilde altijd al bij de politie, maar was daar eerder afgewezen. Bij de Kmar maakte ik me de digitale wereld eigen. Dat werd veel waard en ineens kon ik gemakkelijk overstappen.’