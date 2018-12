Man ernstig gewond na steekincident

Nijmegen - In de nacht van zaterdag op zondag is een 22-jarige Nijmegenaar ernstig gewond geraakt bij een conflict in een horecagelegenheid aan de 14e straat in Horstacker in de wijk Lindenholt. De politie heeft de zaak in onderzoek en sprak met diverse aanwezigen. Het slachtoffer moest met spoed worden geopereerd. Hoe het met het slachtoffer is, is op dit moment niet bekend.