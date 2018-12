Omstreeks 22.00 uur stond een 46-jarige man uit Landsmeer geld te pinnen bij een automaat bij een supermarkt. Toen het geld uit de machine kwam, kwamen er twee mannen op hem aflopen. Zij droegen gezichtsbedekking en bedreigden het slachtoffer met een (mogelijk) vuurwapen. Nadat zij het geld hadden buitgemaakt vertrokken beide overvallers ieder in een aparte auto in de richting van het Zuideinde. Bij de beroving raakte niemand gewond.

Later in de nacht werd een 19-jarige Amsterdammer in zijn woonplaats aangehouden door de politie in Amsterdam. In zijn auto werd een airsoftwapen aangetroffen. De man werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Het wapen werd in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in.

2018241017