Politie zoekt getuigen autobrand Zaandam

Omstreeks 02.50 uur kreeg de politie melding van een autobrand. Ter plaatse bleken de restanten van een auto volledig in brand te staan. Uit de sporen in de sneeuw kon worden opgemaakt dat de totaal gestripte auto daar speciaal naar toe gereden/gebracht is. De auto was ook niet meer voorzien van kentekenplaten.

De politie gaat uit van brandstichting. Een (forensisch) onderzoek wordt ingesteld naar de herkomst van de auto.

2018241167