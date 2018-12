Scooter in brand

Haarlem - De politie is op zoek naar getuigen van een brand die plaatsvond in de parkeergarage van een complex met woningen, bedrijven en winkels aan het Menno Simonszplein in Haarlem. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000.