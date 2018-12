Motorrijder overleden na eenzijdig ongeval

Omstreeks 20.25 uur kregen agenten de melding dat op de Ockenburghstraat een motorrijder ten val was gekomen in een flauwe bocht. Ter plaatse troffen zij de zwaargewonde Hagenaar aan. De man werd door ambulancepersoneel gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen, waarna zijn familie in kennis is gesteld.

Team Verkeer deed ter plaatse onderzoek en zal de exacte toedracht verder onderzoeken.