Actie tegen drugsdealers, twee verdachten aangehouden

Bij de politie waren diverse meldingen binnengekomen dat er gedeald zou worden vanuit een brandgang aan het Moureauveld, reden voor de politie om daar een actie te houden. Agenten troffen er twee mannen van 22 en 28 jaar oud aan met een bromfiets. In de bromfiets zaten 66 gripzakjes hennep. Eén van de mannen had nog 4 zakjes bij zich, plus enkele honderden euro’s in kleine coupures. De verdachten zijn aangehouden, hun spullen zijn in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort. Het tweetal wordt vandaag verhoord.