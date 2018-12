Undercoveractie tegen illegale prostitutie

In totaal zijn er tijdens de actie vijfvrouwen gecontroleerd. Ze hadden verschillende nationaliteiten zoals Nederlandse, Roemeense, Zweedse en Marokkaanse. Er waren geen aanwijzingen van mensenhandel of uitbuiting. Alle gecontroleerde dames waren niet in het bezit van de benodigde escortvergunning die voor deze vorm van prostitutie vereist is. In alle gevallen zal een bestuurlijke rapportage worden opgemaakt en opgestuurd worden naar de gemeente.



Een van de coördinatoren van de actie: “Alle gecontroleerde dames vertelden dit werk vrijwillig te doen maar wel vanuit een bepaalde afhankelijkheid. In de meeste gevallen was dit een beroerde financiële situatie waardoor men zich genoodzaakt voelt om dit werk te moeten doen. In een van de auto’s werd ook een 2-jarig dochtertje van een dame aangetroffen. Over deze bizarre situatie is telefonisch contact geweest met "Veilig Thuis". Het dossier van dit gezin was bij hen bekend en daar wordt vanuit Veilig Thuis aan gewerkt.”