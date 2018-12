Man neergestoken in woning

Het was rond 20.40 uur uur toen twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk de woning van de man binnenkwamen. Ze staken hem neer en vertrokken via de achterkant, daar waar ze waarschijnlijk ook naar binnen zijn gekomen. Het slachtoffer is per traumahelikopter met vermoedelijk zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart. De verdachten zijn nog niet gevonden. Iets gezien? Bel 0900-8844.