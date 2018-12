Inspectie onderzoekt behandeling zedenslachtoffers

De Inspectie kijkt of de slachtoffers in een opsporingsonderzoek correct zijn behandeld. Ook wordt onderzocht of het besluit over het al dan niet vervolgen van een verdachte aan het slachtoffer is meegedeeld. De Inspectie vraagt meerderjarige zedenslachtoffers van deze dossiers om hun medewerking. ‘We werken actief en ten volle mee aan het onderzoek’, zegt Van Kleef. ‘De zedenmedewerkers zijn zeer gedreven om alle mogelijke verbeteringen aan te pakken. Alles staat in het belang van het slachtoffer.’