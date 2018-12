Waarschuwing voor malafide webwinkels

Wie een aankoop doet, ontvangt bericht waarin staat dat men kort erna een mail ontvangt met betaalinstructies. In die mail wordt verzocht om geld over te maken naar een bepaald bankrekeningnummer. Dit kan een Nederlands of een buitenlands (vaak Engels) bankrekeningnummer zijn. Ook kan gevraagd worden om te betalen via bitcoin.Daarnaast zijn er gevallen bekend dat men een betaalverzoek krijgt van de ING of de BUNQ. Hoewel dit legitieme betalingsmethoden zijn, is dit natuurlijk hoogst ongebruikelijk voor een webwinkel, zeker als men zich voordoet als gerenommeerde ketens. Een consument moet, als hij geconfronteerd wordt met een situatie zoals hiervoor omschreven, extra alert te zijn.