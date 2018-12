Politie-inzet op middelbare scholen naar aanleiding van mogelijk dreigingsfilmpje

Zondag werd het filmpje door meerdere burgers onder de aandacht van de politie gebracht. Daarop is besloten maandag aanwezig te zijn bij de scholen om te onderzoeken of er sprake is van daadwerkelijke dreiging en om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Na het eerste onderzoek vanochtend heeft de politie geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een daadwerkelijke dreiging, maar de situatie wordt constant in de gaten gehouden. Hiervoor staat de politie nauw in contact met de scholengemeenschappen en is ze vanochtend tijdens pauzes aanwezig bij de verschillende locaties. De lessen gaan vandaag gewoon door.