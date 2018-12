Geen sprake van contactloos zakkenrollen

Deventer - Zaterdag hielden wij in Deventer een man en een vrouw aan die wij verdachten van contactloos zakkenrollen. De twee en een aantal andere personen vertoonden zeer verdacht en opvallend gedrag. Zo stonden zij opvallend dicht tegen andere bezoekers aan. De politie is, zeker tijdens evenementen, extra alert op mobiel banditisme (rondtrekkende criminele groepen). We weten dat deze groepen op allerlei manieren proberen aan geld te komen, bijvoorbeeld door zakkenrollen. Het gedrag van de man en de vrouw was dan ook reden om verder onderzoek naar hen te doen.