Pizzakoerier gepoogd te overvallen. Getuigen gezocht.

Na het bezorgen van een pizza op die straat werd het slachtoffer plotseling aangesproken door een man, die zijn gezicht bedekt had en de indruk wekte een wapen bij zich te hebben. Onder bedreiging daarvan werd hem om geld gevraagd. De bezorger had echter alleen een pin-apparaat bij zich en dus geen cashgeld op zak. De verdachte ging er daarna vandoor en stapte bij iemand in de auto. De overvaller wordt tussen de 17 en 19 jaar geschat en iets langer dan 1.70 m. De verdachte had een blanke huidskleur en droeg een lange zwarte jas en had mogelijk een spijkerbroek aan.

De politie is op zoek naar getuigen, of mensen die iets over deze poging tot straatroof. Bel dan met 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook. Bel dan met 0800-7000.