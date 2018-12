Politie houdt drie verdachten aan voor straatroof en diefstallen

De verdachten komen in beeld bij de politie na een diefstal van een tas uit een hotelbar aan het Damrak. Een zeer waardevolle designerstas is daar op vrijdag 14 december aan het begin van de avond gestolen vanuit een hotelbar. De diefstal blijkt te zijn vastgelegd op camerabeelden, die worden gedeeld met de politie. Deze beelden zijn intern onder de aandacht gebracht bij politiemensen uit de binnenstad.

Later die nacht, op zaterdag 15 december rond 03.40 uur, wordt een man bestolen van zijn waardevolle horloge aan de Stadhouderskade. Het slachtoffer maakt na een avondje stappen aanstalten om samen met twee vrienden en een vriendin naar huis te gaan, als hij wordt aangesproken door twee mannen. Deze twee mannen zijn druk aan het praten en gebaren, raken hem aan en maken allerlei dansende bewegingen. Zo snel als ze gekomen zijn, lopen ze ook weer weg, in het gezelschap van een derde man. Het slachtoffer merkt dat zijn horloge is gestolen en hij rent samen met zijn vrienden achter de drie verdachten aan. De man die vermoedelijk op de uitkijk stond, is vervolgens door het slachtoffer en zijn vrienden overmeesterd. De politie is direct gebeld, waarna de man is aangehouden. Het gaat om een 21-jarige Algerijn, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij heeft meerdere telefoons in zijn bezit, vermoedelijk afkomstig van diefstal.

De twee andere verdachten komen op hun vlucht een vriend en vriendin van het slachtoffer tegen. Zij houden de verdachten tegen en weten het gestolen horloge uit een jaszak van één van de mannen te halen. Het horloge blijkt te zijn beschadigd. De verdachten lopen daarna weg en op dat moment lukt het de politie niet meer om hen te vinden. Ook van deze straatroof zijn camerabeelden die met politiemensen zijn gedeeld.

Een politieman die die beelden heeft gezien, loopt op zaterdagmiddag in burger op de Dam, als hij twee mannen herkent van de camerabeelden van de diefstal van de designerstas uit de hotelbar aan het Damrak, op vrijdagavond 14 december en van de straatroof aan de Stadhouderskade op 15 december. Hij roept versterking op, waarna de twee mannen worden aangehouden. Het gaat om een Algerijn van 18 jaar en een 24-jarige Fransman. Beide mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De mannen verbleven in een hotelkamer en in die kamer werd de gestolen handtas van vrijdagavond uit de hotelbar gevonden. Ook worden er meerdere goederen aangetroffen, waaronder een laptop, afkomstig van een diefstal op Schiphol.

De drie verdachten zitten vast en er wordt onderzoek verricht naar hun betrokkenheid bij bovengenoemde en mogelijke andere zaken. De aangetroffen tas en andere goederen worden terug gegeven aan de slachtoffers. De recherche is nog bezig om te achterhalen van wie de telefoons zijn die één van de verdachten in zijn bezit had. Indien mensen één van de telefoons herkennen, dan hoort de recherche dat heel graag. Er kan contact worden opgenomen met de recherche in Amsterdam-West via 0900-8844. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.