Bredanaar aangehouden voor wapenbezit

Agenten kregen een melding dat een bewoner aan de Heienlangdonk een inbreker in zijn schuur had overlopen. De dader was gevlucht. De dienders besloten naar een woonadres te rijden in de wijk van een man die daar vanwege zijn antecedenten mogelijk voor in aanmerking zou kunnen komen. Het betreft namelijk een persoon die vaker voor vermogensdelicten is aangehouden. Ze zagen dat de bedoelde persoon net bij zijn woning aankwam. Ze mochten met zijn toestemming een tas die hij zich had en zijn jas onderzoeken. Ze troffen onder meer een zaklamp een busje pepperspray aan. Hij is daarop ter zake de Wet Wapens en Munitie aangehouden. Hij bleek niet de inbreker te zijn die de melder had overlopen.