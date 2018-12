Inbreker snel ingerekend dankzij alerte buurtbewoner

De meldkamer werd rond 20.00 uur gebeld door een alerte buurtbewoner. Deze meldde dat er in een woning aan de Amarildijk zou worden ingebroken. Direct werden er meerdere eenheden van de politie de wijk ingestuurd. Binnen enkele minuten werd een 39-jarige Roosendaler ingerekend. Een tweede verdachte wist te ontkomen. De politie nam een auto die in de straat geparkeerd stond in beslag. De buit is ook door agenten aangetroffen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.