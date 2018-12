Politie houdt drie verdachten mishandeling aan

Uit onderzoek bleek dat twee broers van 31 en 23 jaar vermoedelijk verantwoordelijk waren voor de mishandeling. Een arrestatieteam hield de beide broers woensdag 5 december in een woning in Goes aan. Inzet van het arrestatieteam was noodzakelijk omdat er bij de politie informatie binnenkwam dat de mishandeling voortkomt uit een al langer slepend conflict tussen het slachtoffer en de verdachten. Tevens was er informatie dat er mogelijk wapens in het spel waren.

Uit het onderzoek bleek dat er vermoedelijk meer mensen een rol speelden bij de mishandeling. Donderdagavond 6 december 2018 is in verband hiermee een 25-jarige inwoner uit de gemeente Noord-Beveland aangehouden. Deze man is ingesloten in Torentijd.

De politie zet het onderzoek voort.