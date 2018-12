Jeugdige Eindhovenaar verdacht van meerdere overvallen

Gedurende het onderzoek kwam de nu aangehouden verdachte in beeld. Hij wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij een overval op een supermarkt op het Nederlandplein op 14 oktober, waarvoor we diezelfde dag al een 14-jarige jongen oppakten. De 17-jarige Eindhovenaar verdenken we verder van betrokkenheid bij overvallen op een drankenhandel in de Tongelresestraat op 17 oktober, op een andere supermarkt op het Nederlandplein op 27 oktober en een discountwinkel in Winkelcentrum Woensel op 26 oktober.



De aangehouden jongeman zit vast en zal uitgebreid worden gehoord. Ook de 14-jarige verdachte zit nog steeds in bewaring. Uiteraard onderzoeken we of hij mogelijk ook nog voor andere zaken in aanmerking komt.