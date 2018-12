Man opgepakt na bedreiging ambulancepersoneel

Ambulancemedewerkers gingen naar de betreffende woning na een hulpvraag vanaf dat adres. Toen zijn daar aankwamen werden ze in de woning door de man des huizes bedreigd, onder andere met een mes. Deze bedreigingen namens dusdanig ernstige vormen aan, dat de ambulancemedewerkers het huis uitvluchtten. Ze hebben vervolgens meteen de politie gealarmeerd. Terwijl ze op veilige afstand de komst van onze collega’s afwachtten, beschadigde de man de ambulance. Ook bedreigde hij zijn vrouw met een mes. Het mes gooide hij buiten weg en dat werd later in beslag genomen.



De gealarmeerde agenten hielden de man, die duidelijk verward was, aan en brachten hem over naar het politiebureau. Het ambulancepersoneel deed aangifte. Wij doen verder onderzoek.