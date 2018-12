Mannen aangehouden voor overval op tankstation

Al vrij snel na de overval, waarbij een shopmedewerker met een vuurwapen werd bedreigd, had de recherche zich op één van de twee vermoedelijke daders. Deze man, een 34-jarige inwoner van ‘s-Hertogenbosch, werd zaterdagmiddag al aangehouden. De vermoedelijk gebruikte auto werd daarbij in beslag genomen. Op de beschikbare bewakingsbeelden van de overval was de dader die in de shop was geweest goed te zien. Een politieman herkende deze dader als een 26-jarige man zonder vast woonadres, die vaak in ’s-Hertogenbosch verblijft. Hij werd maandag getraceerd en ook hij werd opgepakt. Beide verdachten zitten vast.



Gedurende het rechercheonderzoek werd in de omgeving van het tankstation een wapen aangetroffen, dat mogelijk door de daders werd gebruikt. Dit moet echter nog nader worden onderzocht. Het wapen werd veiliggesteld en in beslag genomen.