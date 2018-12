Moord op Mariët Peters in Opsporing Verzocht

Het vermoeden is dat een inbraak volledig uit de hand is gelopen. Het raampje in de voordeur was vernield, alles lag overhoop en er was in kastjes gezocht. De buit lag in de auto van Mariët en Bart. Omdat er extra beveiliging op de auto zat, lukte het de dader(s) kennelijk niet om de auto te starten. Tot nu toe is niet bekend wie er achter dit misdrijf zit.