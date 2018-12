Vijf aangiftes tegen Bossche wegpiraat

De recherche is nog volop met het onderzoek bezig naar de gedragingen van de verdachte. Hij reed één fietsster aan, maar het scheelde niet veel of hij had tijdens deze dollemansrit nog veel meer slachtoffers gemaakt. Dat blijkt uit verklaringen van getuigen en uit camerabeelden. Totaal vijf mensen, inclusief het slachtoffer, hebben aangifte tegen de man gedaan. Vier kwamen er zonder kleerscheuren vanaf omdat ze zichzelf snel in veiligheid wisten te brengen. Het is nog onduidelijk wat de man bewoog. Er bestaat het vermoeden dat hij mogelijk onder invloed van drugs was, reden waarom bloed van hem werd afgenomen. Dit wordt nog onderzocht.