Verdachte straatroof Berenkuil Utrecht aangehouden

Een 16-jarige jongen fietst vrijdagmiddag 14 december om 14.35 uur door een fietstunnel onder de Berekuil in Utrecht als hij door twee jongens op een scooter gedwongen wordt te stoppen. Hij wordt geslagen en bedreigd en gedwongen zijn geld en telefoon af te geven. Er komt gelukkig iemand aanfietsen en daarom begint het slachtoffer te schreeuwen. Met succes, want de verdachten gaan er vandoor in de richting van Zeist.

Het 16-jarige slachtoffer heeft de tegenwoordigheid van geest om zowel het kenteken van de scooter te onthouden als het signalement van de verdachten. Meerdere politie-eenheden gaan op zoek naar de scooter. Ondertussen wordt aan de hand van het kenteken de kentekenhouder achterhaald, een 17-jarige jongen uit Zeist. De jongen blijkt ook te voldoen aan het gegeven signalement. Hij wordt enige tijd later in Zeist aangehouden. De jongen is inmiddels weer naar huis gestuurd met een dagvaarding. Hij mag zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden.

Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Weet u meer over zijn identiteit neem dan contact op met de politie via 0900-8844.