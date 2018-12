Getuige-oproep mishandeling Schapenkamp zondagochtend 16 december

De Hilversummer was uit geweest en liep via de Schapenkamp naar huis. Bij de stoplichten ter hoogte van het St. Aloysius College, hoorde hij iemand zijn naam roepen. Toen hij zich omdraaide werd hij meerdere malen vol op zijn oog en neus geslagen en kwam ten val. Zijn belager verdween spoorloos.. In het ziekenhuis bleek dat de neus van de man op meerdere plekken was gebroken.

De politie is op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van deze zware mishandeling of mensen die er meer van weten. Zij worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Mensen die liever anoniem willen reageren kunnen dit doen via MeldMisdaadAnoniem: 0800-7000.