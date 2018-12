Kijktip: mishandelde agent doet verhaal bij RTL Late Night

Damien draaide tijdens Oud en Nieuw een nachtdienst in Leiden, samen met zijn collega Naomi. Op een gegeven moment gingen ze af op de melding van een vechtpartij. Ter plaatse kreeg Damien een trap van achteren tegen zijn onderbeen. Een gecompliceerde breuk was het gevolg. Vele operaties later kan Damien nu langzaam weer werken. Helaas voor hem: niet meer op straat.

Kort geleden reed hij, met dezelfde bus, voor het eerst na het incident weer terug naar zijn oude werkplek in bureau Leiden-Centrum.