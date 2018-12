Opsporing Verzocht blikt terug op dood Mariët Peters in 1992

Nederland - Op 24 december 1992 vindt Bart Bens bij thuiskomst zijn 26-jarige vrouw Mariët Peters dood op bed; gewurgd blijkt later. Haar dood lijkt het gevolg van een uit de hand gelopen inbraak, want het huis in het Brabantse Sint Hubert lag compleet overhoop. 26 jaar later wordt nog steeds gezocht naar wie er achter dit misdrijf zit.