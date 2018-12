Beelden verdachte van schietincident in Opsporing Verzocht

Na uitgebreid onderzoek konden we de vermoedelijke schutter aangehouden, maar wie herkent de man die we vanavond in de uitzending laten zien? De getinte man met een slank postuur droeg tijdens de beroving een legergroen jack, is rond de 1.80 meter lang, wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat, hij rookt en had mogelijk een snorretje. Opvallend aan zijn gezicht: sproetvormige pigmentvlekken, aan weerszijden van de neus.