Twee mannen aangehouden in onderzoek illegaal vuurwerk

De politie rechercheert op het internet en kwam de mannen op het spoor door een YouTube kanaal. Op de filmpjes van dit kanaal zijn meerdere personen te zien die betrokken zijn bij onder andere het aansteken van illegaal vuurwerk en het maken van illegaal vuurwerk. Zelf vuurwerk maken, het experimenteren ermee en afsteken levert uiterst gevaarlijke situaties op en is dan ook verboden. Uit onderzoek bleek dat er sinds september 2012 meer dan 400 filmpjes op dit kanaal waren geplaatst. Het kanaal had ruim 15.000 abonnees. Door het grote aantal abonnees en de miljoenen keren dat de video’s zijn bekeken, lijkt het bereik van het kanaal zeer groot te zijn en daardoor van grote invloed op mogelijk jonge kijkers. Op het kanaal is een video te zien met daarin tips om niet gepakt te worden met illegaal vuurwerk. Ook konden kijkers met een kortingscode vuurwerk kopen via internet.

In meerdere woningen werd illegaal vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Dit vuurwerk wordt afgevoerd en vernietigd. Ook gegevensdragers als computers en filmapparatuur zijn in beslaggenomen voor nader onderzoek. Door het grote aantal views vermoeden we dat de verdachten geld hebben verdiend met de filmpjes. Daar wordt financieel onderzoek naar gedaan. Het YouTubekanaal is in beslag genomen door de politie en het Openbaar Ministerie. De filmpjes zijn niet meer te zien.