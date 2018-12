Jongen aangehouden na steekpartij

De verdachte en het slachtoffer kregen ruzie over een conflict dat eerder plaats had gevonden. Er ontstond een worsteling waarbij de verdachte het slachtoffer stak. De verdachte alarmeerde zelf de hulpdiensten. Het slachtoffer, een minderjarige jongen uit Rheden, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte meteen een onderzoek en hield de verdachte aan. In verband met het onderzoek is de verdachte in verzekering gesteld. Het slachtoffer werd vandaag uit het ziekenhuis ontslagen.

2018566798