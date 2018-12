Inbrekers aangehouden

Omstreeks 00.15 uur kreeg de politie melding van de bewoonster van een pand aan De Vang. Zij hoorde geluiden en had het idee dat men bij haar probeerde in te breken. De politie was snel ter plaatse met een aantal eenheden en kon het pand aan alle kanten in de gaten houden.

De mannelijke verdachte kon worden aangehouden toen hij er op een fiets vandoor wilde gaan. De vrouw werd in een tuin teruggevonden.

2018242303