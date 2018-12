Getuigenoproep overval juwelier Kinkerstraat

Eén van de daders had een gele jas aan, de andere drie waren donker gekleed. De recherche onderzoekt de camerabeelden in de buurt van de overval maar ontvangt ook graag beelden van omstanders die het incident mogelijk hebben gefilmd. Of heeft u andere informatie over de daders of de vluchtroute? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw beelden met de politie delen via het tipformulier.