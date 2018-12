Verdachte dodelijk schietincident direct aangehouden

Het schietincident gebeurde dinsdagmiddag net na 13.00 uur in de fietsenstalling van een school aan de Essenburgstraat in Rotterdam-Delfshaven. Een meisje van 16 jaar uit Rotterdam is om het leven gekomen. De verdachte, een 31-jarige man, ook uit Rotterdam, is kort daarna op de Bergselaan aangehouden. De politie startte meteen een onderzoek en praat met getuigen. De familie van het meisje is geïnformeerd en wordt opgevangen. Ze krijgen alle zorg die nodig is. Evenals alle getuigen die tijdens het incident aanwezig waren. Slachtofferhulp is ingeschakeld.