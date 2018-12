Hebt u een vraag over ons werk tijdens de feestdagen? Stel ‘m dan via Facebook

Politiemensen van het basisteam Weerijs (werkzaam in het westelijk deel van de gemeente Breda, de gemeente Etten-Leur en de gemeente Zundert), van de Brandweer Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant Midden West Noord houden die avond via Facebook een live ‘spreekuur’ met als thema ‘Veilige Feestdagen!’

Ze geven tips over het veilig omgaan met vuurwerk en beantwoorden vragen over bijvoorbeeld hun werk en de samenwerking rond de jaarwisseling. Ze beantwoorden uiteraard ook andere vragen over hun werk. U kunt uw vragen woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur live stellen via onze Facebookpagina’s: BrandweerMWB, PolitieteamWeerijs en RAVBrabantMWN.