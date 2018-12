Insluiper kort na diefstal aangehouden

Aanrijdende politieagenten zagen onderweg een fietser rijden die aan het signalement voldeed. Hij wist aan de politie te ontkomen. Direct werd er in de omgeving een buurtonderzoek gehouden in de hoop dat er meer informatie over de dader bekend zou worden. Tijdens de zoektocht kon een getuige een naam van de dader geven. Hierop werd, na overleg met de officier van justitie, de 39-jarige verdachte rond 22.00 uur in zijn woning aangehouden.