Man (25) aangehouden na eerder gepleegde ramkraak

In die nacht werd met een gestolen auto de pui van de winkel eruit geramd. Het gestolen voertuig bleef achter, maar de daders wisten te ontkomen. Er werden sieraden buitgemaakt. De politie heeft de achtergebleven gestolen auto laten takelen en op sporen onderzocht. Ook in de winkel is destijds een forensisch onderzoek ingesteld. Het DNA van de 25-jarige Tilburger werd later in het onderzoek aangetroffen. Hierop is hij aangehouden. De recherche gaat met hem in verhoor.