Woning beschoten; wie weet meer?

De woning werd deze betreffende nacht een aantal keer beschoten, waarbij meerdere kogels door het raam aan de voorzijde gingen. Er waren op dat moment vier bewoners in huis, waarvan er drie in de woonkamer zaten. Er raakte niemand gewond. De dader of daders zijn waarschijnlijk gevlucht met een voertuig, maar nog onbekend wat voor voertuig dat was. Ook is onbekend wat de vluchtrichting was. Wie kan ons daar meer over vertellen?