Intensieve jacht op kopers van vuurwerk

In totaal is dit jaar 48.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Enkele duizenden kilo’s daarvan zijn aangetroffen bij de huisbezoeken. De politie komt levensgevaarlijke situaties tegen. Niet alleen voor de kopers zelf, maar ook voor de omwonenden. ‘Vorige week nog hebben we proces verbaal opgemaakt tegen iemand die dertig mortierbommen op zolder had opgeslagen’, zegt Ad Nieuwdorp, landelijk vuurwerkexpert binnen de politie. ‘Als daar brand ontstaat, zijn de gevolgen niet te overzien. Ook hebben we meerdere keren geconstateerd dat mensen Cobra’s aan elkaar hadden gebonden. Dat vuurwerk is vreselijk explosief. Er zit flitspoeder in dat met een beetje statische elektriciteit al kan ontploffen. Eén Cobra is al voldoende om een auto op te blazen.’ Vanwege het grote explosiegevaar mag de politie het vuurwerk niet zelf afvoeren. Daarvoor huurt ze een bedrijf in dat is gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijk materiaal.