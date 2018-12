Bureau GLD: Man tankt zonder te betalen

Op die 13e november rijdt een man rond 21:00 uur na het tanken zonder te betalen weg bij een pompstation aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten. Een security-medewerker rijdt achter de wantbetaler aan maar wordt door de man aangereden. De auto heeft Duitse kentekenplaten. Die blijken diezelfde avond gestolen te zijn van een auto die geparkeerd stond aan de Europastraat in Dinxperlo. Wie kent deze man al dan niet in combinatie met de auto? Tips ontvangen we graag, via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

Maar dit is niet de enige zaak deze week. Ook zoeken we verdachten in de volgende opsporingszaken.

Nijkerk - Tweemaal kleding gestolen door zelfde man

In een kledingwinkel aan de Singel in Nijkerk neemt een man op donderdag 22 november 2018, iets na 16:00 uur, enkele truien van een tafel weg. De man wordt achteraf herkend van een eerdere diefstal van negen broeken op 20 april 2017. De man, die beide keren met twee tassen de winkel in komt, is op camera vastgelegd. Wie herkent de man? 2018535706

Getuigen gezocht van gewapende overval op woning Nunspeet

Vroeg in de avond op donderdag 2 augustus 2018 dringen 5 personen een woning binnen aan de Wiltsangh in Nunspeet. Ze bedreigen de bewoners met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Kort na de melding houdt de politie in de buurt van de woning twee verdachten aan. Mogelijk zijn er nog drie mannen betrokken bij de overval.

De politie heeft al meerdere getuigen gesproken. Heeft u iets gezien en ons nog niet gesproken? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Graag komen we in contact met mensen die voor of direct na de overval iets verdachts hebben gezien in de omgeving. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn van harte welkom. 2018347816

(Deze zaak is ook behandeld in de uitzending van Opsporing Verzocht d.d. 18 december 2018).

Fiets gestolen in Kerkdriel

Op vrijdag 10 augustus 2018 wordt een afgesloten damesfiets, merk Batavus, weggenomen bij een supermarkt aan de Gasthuisstraat in Kerkdriel, gemeente Maasdriel. Een man neemt de fiets mee door het achterwiel op te tillen. Wie kent deze man? 2018368255



Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 19 december 2018 (19:00 uur) alle beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. Hiervoor kun je op de betreffende opsporingszaak klikken.