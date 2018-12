Bestuurder verlaat plaats ongeval, de politie zoekt getuigen

De automobilist is volgens de fietser op haar zijde van de weghelft gekomen. Hierdoor is de fietser geraakt door de auto en uiteindelijk hard gevallen. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden, maar heeft nog wel omgekeken volgens de fietser.

Wij zijn op zoek naar getuigen van dit incident of mensen die meer informatie hebben. Het gaat om een zwarte Seat Ibiza. In het kenteken zit een 8 en een Z. De bestuurder is een vrouw, +/- 50 jaar oud en had donker haar en donkere bovenkleding. Er is een melding gedaan en de politie heeft een onderzoek ingesteld. Wie heeft dit ongeluk zien gebeuren of weet wie de vrouw is? We komen graag met u in contact, via 0900-8844 of via het tipformulier.

2018566999 SP