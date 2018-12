Op zoek naar beschadigde auto’s in Utrecht

Utrecht - Op 18 december 2018 tussen 17.30 en 18.15 uur heeft een 38-jarige man uit Utrecht met zijn auto meerdere auto’s beschadigd. De verdachte ging bij de Europalaan in Utrecht de A12 op, heeft de A2 richting Amsterdam genomen en kwam later op het Lageweideviaduct In Utrecht tot stilstand door een botsing met de vangrail. De politie is op zoek naar slachtoffers van het roekeloze rijgedrag van de verdachte.