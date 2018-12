Politie zoekt getuigen van straatroof

Een 24-jarige man uit Hoofddorp werd rond 01.00 in de nacht bij de Zuidagent bushalte Toolenburg,

met geweld van zijn telefoon, zijn ipad, en geld beroofd.

Het slachtoffer zat in de bus en stapte uit bij bushalte Toolenburg. Hier zag hij twee jongens in het donker gekleed. Uit het niets kreeg het slachtoffer een klap in zijn gezicht. Een van de twee daders had vermoedelijk een wapen, beroofde hem van zijn spullen en vluchtte hierna door het fietstunneltje richting de wijk Pax.

Beide daders waren in het donker gekleed.

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem., belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

2018243035