105 kilo vuurwerk gevonden in opslag box

De politie heeft op 18 december 2018 bij opslag boxen aan de Zanderij in Amstelveen een onderzoek ingesteld met behulp van een speurhond. Bij één box was het raak; daar werd 105 kilo vuurwerk gevonden. Ook troffen de agenten in diezelfde box materialen aan om hennep mee te kweken. De vondst is door rechercheurs in beslag genomen en zij onderzoeken de zaak.