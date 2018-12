Drie verdachten aangehouden na straatroven Park Frankendael

Amsterdam - In november 2018 werden er meerdere straatroven gepleegd in Park Frankendael in Amsterdam-Oost. Naar aanleiding van deze incidenten startte de recherche in samenwerking met het basisteam Oost Watergraafsmeer een uitgebreid onderzoek en dat heeft nu tot drie aanhoudingen geleid.