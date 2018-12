Opnieuw grote vuurwerkvondst na controle door politie

Onderzoek naar een verdachte die eerst in Maasland opdook, leidde uiteindelijk naar een garagebox in Maassluis waar agenten189 kilo illegaal vuurwerk aantroffen. De verdachte is uitgenodigd voor een verhoor aan het politiebureau.



Een 16-jarige Rijswijkse verdachte bleek in zijn slaapkamer te knutselen met vuurwerk. Agenten troffen ook nog een kleine hennepkwekerij aan in zijn slaapkamer. De jongen kweekte de planten in een kleine henneptent. Alles is in beslag genomen ter vernietiging. De jongen wordt nog gehoord en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.



Vuurwerkvondsten in Delft en Rijswijk

In woningen in Delft en Rijswijk vonden agenten fakkels en rookpotten. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Alle 11 bezochte verdachten worden nog op het bureau uitgenodigd voor verhoor. Zij krijgen een proces-verbaal. Ook worden de verdachten aangemeld voor een bestuurlijke maatregel bij de betrokken gemeenten.



Zelfgemaakt en illegaal vuurwerk: levensgevaarlijk!

Op het bezit van of de handel in vuurwerk staan forse geldboetes en zelfs gevangenisstraffen. Zelfgemaakt illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk want onvoorspelbaar: het kan te vroeg afgaan en ook de kracht kan overweldigend zijn met ernstig letsel of zelfs doden tot gevolg. De koker kan uiteenspatten waardoor de stukken als projectielen alle kanten opvliegen. Niet alleen gevaarlijk voor de afsteker, maar ook voor de omstanders. Zulke bommen maken is strafbaar, net als het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk. Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Vervoer over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. Ook postbezorgers lopen grote risico's. Voor de verzending van vuurwerk worden vaak reguliere koeriersdiensten gebruikt. De bezorgers weten niet wat er in zo'n pakket zit, maar vuurwerk kan de kracht van een granaat in veelvoud hebben. Je moet er niet aan denken dat vuurwerk ontploft in een woonwijk of in een bus van een bezorgdienst. Daarom waarderen wij het des te meer als alerte mensen de politie waarschuwen bij het vermoeden van illegaal of zelfgemaakt vuurwerk. Vermoedt u dat iemand dit in huis heeft, twijfel niet en bel 112. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Bestuurlijke maatregel

Om te voorkomen dat raddraaiers tijdens oud en nieuw de straat op gaan met zwaar en illegaal vuurwerk en zich schuldig maken aan agressie en geweld tegen hulpverleners, pleit de politie ervoor om de bestuurlijke maatregel van een meldplicht meer toe te passen. Bij het betaald voetbal is deze maatregel al gebruikelijk.