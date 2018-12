Hennepkwekerij in woning Lisse aangetroffen

In de woning werden in enkele ruimten meer dan 500 hennepplanten aangetroffen. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. De bewoners, een 59-jarige man en een 53- jarige vrouw werden aangehouden. Zij zitten nog vast voor verhoor.

Hennepkwekers veroorzaken schade en overlast door lekkage en stank. Omdat hennepkwekerijen vaak provisorisch zijn ingericht is de kans op brand door kortsluiting of oververhitting groot. Dit levert dus risico’s op voor de veiligheid in de buurt. Door de overlast ontstaan spanningen of angstgevoelens bij buurtbewoners en wordt het leefklimaat in een woonwijk aangetast.

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel de politie, 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Hennep telen is een misdrijf, dus strafbaar. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en energiebedrijven treden samen op tegen hennepkwekerijen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen de kwekerij en pakken de kweker stevig aan.