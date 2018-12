Buurtpreventieteams Rijswijk winnen Couleur Bokaal 2018

De avond begon met de plaatsing van een mooie tegel voor het politiebureau door toegevoegd teamchef Maarten van Mierlo en burgemeester Bezuijen. Deze tegel symboliseert de samenwerking tussen burgers en politie in Rijswijk. Daarna deelde Bryan Rookhuijzen, directeur van WEP samen met Jan Willem van de Pol, projectmanager WEP, de bokalen uit aan de coördinatoren van de vier Buurtpreventieteams. De jury van WEP, bestaande uit agenten uit allerlei delen van het land, was tot de beslissing gekomen dat de prijs moest gaan naar de Rijswijkse buurtpreventen. Jan van der Aart, oud politieman en nu coördinator van het Buurtpreventieteam Te Werve zei: “Ik had dit echt niet verwacht en ben sprakeloos… wat een mooie waardering!”

De vrijwilligers van de vier buurtpreventieteams, Steenvoorde-Zuid, -Noord, Te Werve en Oud-Rijswijk, houden dagelijks actief toezicht in de wijken op het gebied van met name veiligheid en leefbaarheid. Daarmee zijn zij extra ogen en oren in de wijk. De gemeente en politie spraken maandagavond met de buurtpreventen over hun werk in de wijk en de samenwerking met elkaar.



Ook startte team Rijswijk de afgelopen jaren met de inzet van buurt- WhatsAppgroepen. De gemeente en wijkagent onderhouden nauwe contacten met de beheerders om daar waar mogelijk informatie uit de wijk met elkaar te delen. Maarten van Mierlo vult aan: “Veiligheid is echt iets van ons allemaal, dus óók van de Rijswijkse burgers. Ook in de voorbereiding op de oudejaarsnacht en in de nacht zelf werken de vrijwilligers met politie samen om er een ordelijk en vooral feestelijk evenement van te maken.” De brandweer sloot de avond af met een presentatie over brandveiligheid.



Wilt u ook uw bijdrage leveren?

De politie juicht het instellen van burgerinitiatieven zoals een WhatsApp-groep of Buurtpreventieteams van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Zij vraagt aan bewoners om de situatie of de verdachte personen voor zover mogelijk in het oog te houden. De politie adviseert de bewoners om volgens het SAFAR principe te handelen. De S staat voor signaleren, de A voor alarmeren, de F voor Fotograferen, de A voor Appen en de R voor reageren. Belangrijk is dat mensen goed opletten, direct melden en vooral dat ze zichzelf niet in een gevaarlijke situatie brengen. Wilt u ook deelnemen aan het buurtpreventieteam of een Whatsappgroep, meldt u zich dan aan bij de gemeente Rijswijk.