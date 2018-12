Bureau Rijnmond komt terug in januari 2019

In de aflevering van aanstaande donderdag worden beelden getoond van een overval op een tankstation aan de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam en van een inbraak in een woning in Rotterdam-Kralingen, aan de Pr. Julianalaan. Maar ook doen wij een beroep op de kijker van Bureau Rijnmond als het gaat om een overval op een hoogbejaard echtpaar in de Rotterdamse wijk Spangen.